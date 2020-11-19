Власти Дании заявляют, что искоренили "норочий коронавирус"

CentralAsia (CA) - Власти Дании, основываясь на исследованиях Национального института сывороток, полагают, что благодаря уничтожению всех норок в семи муниципалитетах севера страны им удалось справиться с мутировавшим коронавирусом. В связи с этим, ограничения там постепенно снимаются, сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство здравоохранения королевства.

"С 15 сентября новых случаев появления варианта коронавируса норки с вариантом cluster5 не регистрировалось, поэтому исследователи Национального института сывороток считают, что этот вариант, скорее всего, исчез", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последнее время власти наблюдают снижение количества положительных тестов, так что большинство региональных ограничений в семи северных муниципалитетах, введенных из-за вспышки "норочьего коронавируса", могут смягчить с 19 ноября.

"Возможно возобновить работу общественного транспорта с 20 ноября, проведение культурных и спортивных состязаний на открытом воздухе, открыть бары, рестораны и кафе", - отметили в ведомстве.

В министерстве также подчеркнули, что жители семи коммун Северной Ютландии проявили большое мужество и терпение в непростое время жестких ограничений, абсолютное большинство прошло тестирование на коронавирус.

Отмечается также, что Национальный институт сывороток продолжит анализировать положительные пробы, полученные в семи муниципалитетах, на следующей неделе. Все норки на фермах в Северной Ютландии уничтожены.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 4 ноября заявила, что все норки в стране должны быть умерщвлены, так как могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Этот вирус представляет опасность, поскольку снижает выработку антител, следовательно, создающиеся вакцины могут оказаться неэффективными против него.

Спустя неделю власти Дании извинились за неправомерное требование умертвить всех норок из-за COVID-19 до принятия соответствующего закона, однако не отказались от идеи того, что норок нужно пустить под нож ради спасения человечества.