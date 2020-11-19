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  20 ноября 2020
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Во Франции люди протестуют против закона о безопасности

CentralAsia (CA) -  В Париже прошла акция протеста против законопроекта о безопасности, который запретит фотографировать и снимать на видео действия сотрудников сил правопорядка, в том числе в ходе протестов.

Незадолго до того, как в Национальном собрании (нижняя палата парламента Франции) приступили к обсуждению законопроекта, тысячи жителей столицы собрались на бульваре Сен-Жермен возле здания парламента, чтобы выразить протест против документа.

В числе демонстрантов также были адвокаты, представители СМИ и движения «Желтых жилетов».

Между демонстрантами и французской полицией время от времени возникали стычки.

Полиция применила против толпы слезоточивый газ и водометы. Еще одна мера, предусмотренная законом о «глобальной безопасности» - право на использование сотрудниками правопорядка «камер, установленных на летательные аппараты» (например, дроны).

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