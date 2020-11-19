Китай приостановил рейсы из Узбекистана в Сиань из-за случаев COVID на борту

CentralAsia (UZ) - Китайский регулятор гражданской авиации временно приостановит полеты рейса Uzbekistan Airways по маршруту Ташкент – Сиань из-за того, что у 11 пассажиров на борту совершенного 5 ноября рейса авиакомпании по этому маршруту тест на COVID-19 показал положительный результат. Об этом сообщает Синьхуа.

Приостановка полетов рейса HY501 из Ташкента в город Сиань (административный центр провинции Шэньси, северо-ападный Китай) продлится четыре недели, начиная с 23 ноября, отмечается в заявлении, размещенном на веб-сайте Управления гражданской авиации Китая.

Согласно новым правилам, если у всех прибывающих в Китай авиапассажиров в течение трех недель подряд будут отрицательные анализы на коронавирус, то авиаперевозчик получит разрешение на увеличение количества рейсов до двух раз в неделю.

Если число пассажиров, у которых тест на COVID-19 окажется положительным, достигнет пяти, то данный рейс будет приостановлен на неделю. А если число таких пассажиров достигнет 10, то рейсы по данному маршруту будут приостановлены на четыре недели.

Ведомство также заявило, что Uzbekistan Airways не имеет права переносить первоначальные квоты рейса HY501 на другие маршруты.