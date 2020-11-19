[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Китай приостановил рейсы из Узбекистана в Сиань из-за случаев COVID на борту

CentralAsia (UZ) -  Китайский регулятор гражданской авиации временно приостановит полеты рейса Uzbekistan Airways по маршруту Ташкент – Сиань из-за того, что у 11 пассажиров на борту совершенного 5 ноября рейса авиакомпании по этому маршруту тест на COVID-19 показал положительный результат. Об этом сообщает Синьхуа.

Приостановка полетов рейса HY501 из Ташкента в город Сиань (административный центр провинции Шэньси, северо-ападный Китай) продлится четыре недели, начиная с 23 ноября, отмечается в заявлении, размещенном на веб-сайте Управления гражданской авиации Китая.

Согласно новым правилам, если у всех прибывающих в Китай авиапассажиров в течение трех недель подряд будут отрицательные анализы на коронавирус, то авиаперевозчик получит разрешение на увеличение количества рейсов до двух раз в неделю.

Если число пассажиров, у которых тест на COVID-19 окажется положительным, достигнет пяти, то данный рейс будет приостановлен на неделю. А если число таких пассажиров достигнет 10, то рейсы по данному маршруту будут приостановлены на четыре недели.

Ведомство также заявило, что Uzbekistan Airways не имеет права переносить первоначальные квоты рейса HY501 на другие маршруты.

print
  • Самое высокое здание мира «Бурдж Халифа» окрасилось в цвета флага Узбекистана
  • Сегодня в Монголии выявили 85 заболевших COVID-19. Всего — 518
  • Во Франции люди протестуют против закона о безопасности


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com