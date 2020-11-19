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  20 ноября 2020
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Пять китайских вакцин от COVID-19 находятся на III фазе клинических испытаний

CentralAsia (CA) -  Пять китайских вакцин от COVID-19 в настоящее время проходят III фазу клинических испытаний в ряде зарубежных стран, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

На брифинге для прессы дипломат отметил, что с начала вспышки COVID-19 правительство КНР одобрило пять технологических подходов к разработке вакцин против COVID-19, а именно: инактивированные вакцины, рекомбинантные белковые вакцины, вакцины на основе аденовирусных векторов, вакцины на основе аттенуированного гриппозного вектора и вакцины на основе нуклеиновых кислот. Он сказал, что соответствующие исследования и разработки Китай проводит последовательно.

Чжао Лицзянь заявил, что в настоящее время у Китая есть пять вакцин от COVID-19, которые сейчас проходят III фазу клинических испытаний в Объединенных Арабских Эмиратах, Бразилии, Пакистане, Перу и ряде стран, а также некоторые другие вакцины, которые находятся на I и II фазах клинических испытаний.

Чжао Лицзянь отметил, что Китай принял участие в организованной при поддержке ВОЗ инициативе по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 /ACT/, а также присоединился к механизму COVAX в целях содействия справедливому распределению вакцин и обеспечения поставок вакцин в развивающиеся страны.

Китай рассчитывает, что его вакцины по завершении исследований и разработок в ближайшее время будут включены в список закупок в рамках инициативы COVAX, и китайская сторона внесет свой вклад в обеспечение наличия и доступности вакцин в развивающихся странах, добавил официальный представитель МИД КНР.

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