Производство угля в Монголии никогда не прерывалось непосредственно пандемией, даже в самых ужасных условиях в первом полугодии, - специалист

CentralAsia (MNG) - Китай может столкнуться с нехваткой импорта угля из Монголии на фоне изоляции от коронавируса, но перебои в поставках маловероятны

Монголия ввела национальную изоляцию от коронавируса до декабря, что может повлиять на экспорт коксующегося угля в Китай. Даже если поставки из Монголии упадут, Китай имеет возможность нарастить внутреннее производство и вряд ли изменит импортные квоты, -пишет South China Morning Post.

Китай может столкнуться с нехваткой импорта коксующегося угля от основного поставщика — Монголии, поскольку страна, не имеющая выхода к морю, приближается к новой пандемии, хотя это вряд ли вызовет серьезные перебои во внутренних поставках или возврат австралийского импорта в этом году.

Правительство Монголии ввело национальную изоляцию, которая продлится до начала декабря после сообщения о своей первой передаче от сообщества на прошлой неделе, при этом рынок угля теперь ожидает его влияния на производство и экспорт в Китай, его крупнейшего покупателя угля.

Но поскольку Китай не зависит от импорта коксующегося и энергетического угля, сбои в поставках за границу не повлияют на его внутренние поставки и не будут вынуждены увеличивать импорт из других стран, таких как Австралия, чей экспорт был ограничен путем словесного запрета и истощения запасов. квоты в прошлом месяце, говорят аналитики.После запрета Пекина на австралийский уголь Монголия стала ключевым экспортером коксующегося угля в Китай, сказал Шон Се, старший аналитик консалтинговой компании Mysteel Global.

По его словам, несмотря на сокращение поставок в Китай с пикового значения в сентябре и октябре, цены на уголь в Монголии были высокими благодаря высокому спросу в Китае. Он также оптимистично относился к логистике Монголии, учитывая, что ее границы с Китаем оставались открытыми, хотя российские контрольно-пропускные пункты были временно закрыты. Се сказал, что даже если поставки из Монголии снизятся, у Китая есть возможность нарастить внутреннее производство, добавив, что это маловероятно, поскольку власти стремились сократить использование угля.

До введения запрета Австралия стала в этом году крупнейшим источником коксующегося угля в Китае, хотя аналитики предупреждали, что это продлится недолго, поскольку власти стремились ограничить импорт угля, чтобы снизить уровень загрязнения и защитить местных горняков.

«Китай в целом осторожен с импортом угля из-за защиты окружающей среды и развития промышленности», - сказал Се.

Во вторник главный специалист по экономическому планированию Китая и Национальной комиссии по развитию и реформам, заявила, что его запасов природного газа и угля достаточно для удовлетворения резкого роста спроса зимой.

Правительство также поощряло конечных пользователей использовать для отопления природный газ и электричество вместо угля, чтобы улучшить качество воздуха.

Саймон Ву, аналитик товарного рынка консалтинговой компании Wood Mackenzie, также оптимистично считает, что поставки коксующегося угля в Монголии не пострадают от блокировки.

«Производство угля в Монголии никогда не прерывалось непосредственно пандемией, даже в самых ужасных условиях в первом полугодии. Его [меньший] объем экспорта в тот период был связан с проблемами логистики », - сказал он.

«Незначительное замедление движения на границе Ганцмод [на китайско-монгольской границе] за последние несколько недель в основном связано с принимаемыми экологическими мерами».

Что касается производства в Монголии, еще слишком рано говорить о том, повлияет ли блокировка на добычу полезных ископаемых или движение в цепочке поставок.

По словам Ву, импорт коксующегося угля составляет небольшую часть потребления в Китае, но импорт угля из Монголии и Австралии имеет решающее значение для Китая.

Монгольский коксующийся уголь, смешанный с отечественным углем с высоким содержанием серы, был эффективным заменителем австралийского коксующегося угля.

«Хотя Монголия не была крупным поставщиком энергетического угля, который используется для выработки электроэнергии, у Китая не было никаких проблем с поставками этого сырья», - сказала Дженни Хуанг, директор отдела корпоративных исследований Китая в Fitch Ratings.

«Импорт энергетического угля составляет лишь 10 процентов годового потребления Китая», - сказала Хуан. «И хотя внутреннее предложение немного ограничено, это не кризис».

Хуан добавила, что Китай может позволить себе снизить импорт примерно на 25% по сравнению с уровнем потребления в 2017 году.

«Всегда есть гибкость [в местном производстве], и Китай также может ослабить свои импортные квоты», - сказала Хуан, добавив, что он может увеличить производство в различных частях страны, включая внутреннюю Монголию.

По словам Хуанга, Китай вряд ли изменит или ослабит квоты в этом году, указав, что Австралии придется подождать, пока в новом году не будут выпущены новые квоты, чтобы возобновить поставки.

Напряженность в отношениях между двумя странами практически не ослабевает. В четверг премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что Австралия не будет запугана Китаем после того, как Пекин опубликовал список из 14 жалоб.

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