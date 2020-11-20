Министр финансов Монголии сообщил СМИ о том, как расходуются иностранные займы и помощь

CentralAsia (MNG) - После заседания Кабмина 18 ноября министр финансов Ч.Хурэлбаатар представил для СМИ отчет о расходах иностранных кредитов и помощи, полученной правительством.

По его словам, правительство подписало кредитные соглашения с 4 международными организациями и странами-партнерами по развитию на меры реагирования на COVID-19 на общую сумму 299,5 миллиона долларов США. Из общей суммы предлагаемых международных средств 199,5 млн долларов США уже получены, в том числе 100 млн долларов США от Программы быстрого реагирования на COVID-19 Азиатского банка развития и 99,5 млн долларов США в рамках Инструмента быстрого финансирования Международного валютного фонда. Оставшаяся сумма кредита в размере 100 миллионов долларов США от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций ожидается в четвертом квартале 2020 года.

Правительство также заключило международные соглашения о займах и грантах на сумму 119,4 миллиона долларов США для 10 проектов и мер, которые служат в качестве поддержки бюджета против пандемии COVID-19. Из них 32,5 миллиона долларов уже получены и израсходованы на закупку предметов медицинского назначения и оборудования с целью смягчения последствий пандемии COVID-19. Оставшиеся 86,8 миллиона долларов США, как ожидается, в последнем квартале этого года будут потрачены на столь необходимые медицинские принадлежности.

Азиатский банк развития предоставляет наибольшую сумму кредита и помощи, выделяя в общей сложности 160,1 миллиона долларов США. Из 128,1 млн долларов США средств, которые уже были получены Монголией на данный момент, кредит в размере 100 млн долларов США была предоставлена в качестве бюджетной поддержки государственных программ, таких как пособие на «детские деньги» и прощение ссуд, обеспеченных пенсиями.

Еще один заем в размере миллиона долларов от АБР был потрачен на закупку и распространение 572 видов медицинских принадлежностей в больницах Улан-Батора и местных больниц, а заем в размере 26,4 миллиона долларов США для уменьшения социально-экономических последствий COVID-19 был потрачен на финансирование программы «Детские деньги» и продуктовых талонов для уязвимых слоев населения.

Кроме того, АБР предоставил грант в размере 1 миллиона долларов США на закупку оборудования для компьютерной томографии для Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний, а еще 1,5 миллиона долларов США будут предоставлены АБР для расширения лабораторий ПЦР по всей стране.

В рамках предлагаемых средств от АБР финансирование в размере 30 миллионов долларов США в рамках Программы быстрого реагирования на COVID-19 будет потрачено на закупку 2923 единиц медицинского диагностического оборудования, 68 128 средств индивидуальной защиты и машин скорой помощи для 21 аймаков, а также ремонт отделений стерилизации в 7 клиник аймаков.

Более того, Монголия уже получила следующие средства и помощь, в том числе:

- Помощь медикаментами и СИЗ на сумму 700 000 долларов США из Китая,

- Гранты в размере 16 миллионов евро в качестве поддержки бюджета в рамках помощи Европейского Союза в размере 50,8 миллионов евро для краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных проектов Монголии, связанных с COVID-19,

- Кредит в размере 99,5 млн долларов США от Международного валютного фонда Монголии в рамках инструмента быстрого финансирования,

- 19,3 миллиона долларов США от Всемирного банка в рамках различных проектов помощи в борьбе с COVID-19 в Монголии,

- 2,5 миллиона долларов США от USAID на закупку медицинских материалов и оборудования, необходимого для оказания поддержки уязвимым группам,

- 1,5 миллиона долларов США из Германии на СИЗ и медицинское оборудование, а также на улучшение профессионального образования в Монголии,

- 2,6 миллиона долларов США от организаций системы Организации Объединенных Наций в качестве технической помощи для укрепления потенциала 7 лабораторий в 4 регионах и для обеспечения готовности и профилактики заболеваний в школах и детских садах.

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