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  20 ноября 2020
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Монголия подала заявку на закупку вакцины COVID-19

CentralAsia (MNG) -  Министр финансов Хурэлбаатар сообщил, что Монголия уже подала заявку на закупку вакцины COVID-19 с финансированием в размере 50,6 млн долларов США от Всемирного банка и присоединилась к программе Covax Facility, глобальной инициативе, объединяющей правительства и производителей для обеспечения вакциной уязвимых групп населения.

«Поэтому мы считаем, что у Монголии больше шансов получить доступ к вакцине против коронавируса, когда она будет доступна», - сказал министр финансов.

Мировые СМИ сообщают, что экспериментальная вакцина mRNA-1273 компании Moderna Inc. показала эффективность 94,5% в ходе заключительной стадии тестов, как объявили ее создатели в понедельник.

После вакцины от Pfizer она стала вторым в США и третьим в мире препаратом для защиты от коронавируса, который успешно завершил испытания и показал результат выше ожидаемого.

Обе вакцины основаны на новой высокоэффективной технологии mRNA (матричная РНК). Ее суть в том, что бы побуждать организм человека вырабатывать белки, сходные с белками вируса и вызывающие иммунный ответ.

Коронавирус в Монголии
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