Немецкая компания, специализирующаяся на канатах, намерена выйти на рынок Монголии

CentralAsia (MNG) - Основанная в 1745 году компания Seilflechter из Брауншвейга (Германия), специализирующаяся на канатах, теперь планирует расширить свою деятельность по продажам в Монголии и Турции.

Несмотря на пандемию, немецкая компания решила укрепить свои команды и создать новые рынки на международной арене, назначив двух новых должностных лиц. Компания Seilflechter осуществляет поставки в Турцию более 18 лет. Отныне специальная команда возьмет на себя ведущую роль в обслуживании клиентов компании: Иоахим Гёттель в Монголии и Энгин Чакир в Турции.

Оба будут отвечать за рынки мореплавания, промышленности, лесного хозяйства, сельского хозяйства, строительной индустрии, бездорожья и DIY. Более того, гражданин Германии Гёттель живет и работает в Монголии более 20 лет.

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