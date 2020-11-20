Монголия мобилизует местных врачей в связи с увеличением числа случаев заболевания Covid-19

CentralAsia (MNG) - Случаи Covid-19 в Монголии ежедневно растут, инфекция была зарегистрирована в пяти из ее 21 аймаков. По словам П.Эрхэмбаяра, старшего специалиста по кадрам Центра развития здравоохранения, в настоящее время 56 врачей-резидентов работают в 50 изоляторах.

По всей стране зарегистрировано 2022 врача-резидента; более 67 процентов или 1368 из них доступны для мобилизации при необходимости. Остальные врачи-резиденты находятся в отпуске, беременны или имеют несовершеннолетних детей.

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