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  20 ноября 2020
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Узбекистан улучшил позиции в международном рейтинге уровня владения английским языком

CentralAsia (UZ) -  В этом году Узбекистан занял 88 место в крупнейшем в мире рейтинге уровня владения английским языком EF English Proficiency Index (EPI). В прошлом году страна заняла 95-е место в рейтинге.

Рейтинг был составлен на основе данных 2,2 млн совершеннолетних жителей 100 стран мира, для которых английский – не родной. Список составлялся исходя из информации о пройденных пользователями языковых тестах.

Рейтинг разделен на 5 категорий («очень высокий», «высокий», «средний», «низкий», «очень низкий») в зависимости от уровня владения английским языком населения.

Хотя в этом году Узбекистан поднялся на семь позиций в рейтинге Education First ( EF ) по сравнению с прошлым годом, республика остается одной из стран с самым низким уровнем владения английским языком.

На вершине списка в этом году находятся такие страны, как Нидерланды, Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия, где у населения «очень высокий» уровень владения английским языком. В конце списка находятся Кыргызстан, Саудовская Аравия, Оман, Ирак и Таджикистан.

Исследование EF показало, что средний уровень владения английским языком в мире растет.
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