В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 11 772

CentralAsia (TJ) - На 20 ноября в Таджикистане зафиксировано 11 772 случая заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 0,02% от общего количества зараженных.

По данным Минздрава, на сегодня в стране от коронавируса погибло уже 86 человек, летальность составляет 0.73%.

Полностью вылечились от вируса 11 148 человек, восстановление составляет 94.70%.

Таджикистан занимает 112 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Коронавирус в Таджикистане

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