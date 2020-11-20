В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 11 772

- Таджикистан, общество
- 9:57, 20 ноября 2020
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CentralAsia (TJ) - На 20 ноября в Таджикистане зафиксировано 11 772 случая заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 0,02% от общего количества зараженных.
По данным Минздрава, на сегодня в стране от коронавируса погибло уже 86 человек, летальность составляет 0.73%.
Полностью вылечились от вируса 11 148 человек, восстановление составляет 94.70%.
Таджикистан занимает 112 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.
Коронавирус в Таджикистане
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