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  20 ноября 2020
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За сутки в Казахстане зарегистрирован 791 новый случай коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 791 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 123 888 случаев.

За то же время в стране от коронавирусной инфекции выздоровели 311 человек.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 111 483 человека.

На 20 ноября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 10 435 человека, среди которых 481 детей. В стационарах находится – 3 088 пациент, на амбулаторном уровне – 7 347 человек. 220 человек находятся в тяжелом состоянии, 26– крайней степени тяжести, 21 - на аппаратах ИВЛ.

Коронавирус в Казахстане
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