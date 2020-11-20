В Монголии число зараженных коронавирусом достигло 555, из них 335 человек выздоровели

CentralAsia (MNG) - 19 ноября, в Монголии проведено 3625 тестов на коронавирус. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Монголии за сутки возросло на 37 — и достигло 555. Об этом сообщила 20 ноября руководитель отдела эпиднадзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) А.Амбасэлмаа.

213 человека проходят лечение, смертельных случаев не было.

Из 213 пациентов у 180 болезнь протекает в легкой форме, а один находится в тяжелом состоянии, у 32 пациентов состояние здоровья оценивается как среднее.

Коронавирус в Монголии

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