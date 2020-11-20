Украина закупит вакцину почти для половины своего населения - 20 млн

CentralAsia (CA) - В бюджете Украины на 2021 год заложено 2,6 млрд гривен (более 91, 5 млн. долларов) на приобретение вакцины от коронавируса для 20 млн населения страны помимо бесплатно полученной по программе COVAX (Глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19).

«8 млн доз для иммунизации 4 млн человек с первой очереди, Украина получит бесплатно, по программе COVAX. Чтобы закупить еще, в бюджете заложено 2,6 млрд грн», — сказал для 20% населения, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что неизвестно, сколько доз можно купить на эти деньги, поскольку производители пока не озвучивают цену.

Чиновник добавил, что вакцина, которую доставят на Украину, одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и будет безопасной и качественной. Также он призвал «не сеять панику слухами о каких-то экспериментах, которые якобы планируют проводить на украинцах».

По данным на 2019 год, население Украины составляет 41,98 млн человек.