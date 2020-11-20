Узбекистан разместил еврооблигации на $555 млн. и 2 трлн. сумов

CentralAsia (KZ) - Министерство финансов Узбекистана разместило на Лондонской фондовой бирже два транша международных облигаций (евробонды) на сумму $555 млн. и 2 трлн. сумов (193 млн долларов США), сообщает пресс-служба Минфина.



По данным Минфина, первый транш в долларах США размещен сроком 10 лет и второй транш в узбекских сумах – сроком на 3 года. Начальные процентные ставки на Лондонской фондовой бирже составили около 4,25% и 15,25% соответственно.

Спрос на еврооблигации Узбекистана превысил $3,8 млрд. на первый транш и 5 трлн. сумов на второй транш. В результате процентные ставки снизились.

Доходность первого транша оценили в 3,7%, и второго транша — в 14,5%.

Узбекистан в 2019 году разместил дебютные еврооблигации на сумму $1 млрд. Выпуск разделен на два транша по $500 млн. сроком обращения пять (в 2024 году) и десять лет (в 2029 году).

Отмечается, что поступления от размещения данных еврооблигаций планируется направить на покрытие дефицита бюджета и финансирование некоторых проектов, которые будут реализованы в 2021 году.

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