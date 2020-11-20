Amazon начал доставлять онлайн лекарства по рецепту

CentralAsia (CA) - Сетевой гигант Amazon открыл свою онлайн-аптеку: жители США смогут по рецептам заказывать там лекарства, которые будут доставлены на дом в течение пары дней. Пользователи смогут видеть цены препаратов с учётом страховки и без, а также сравнивать стоимость патентованных и непатентованных средств, передает Euronews.

Как сообщается, Amazon принимает большинство страховых полисов, но даже те, кто не застрахован, но купил премиум-аккаунт в 'Амазоне', смогут получать скидки на препараты. Более того, они смогут использовать преимущества премиум-аккаунта даже в обычных аптеках — около 50 тысяч заведений по всей стране.

При этом в Amazon заявляют, что смогут заменить обычные аптеки полностью, поскольку будут предоставлять клиентам и онлайн-консультации фармацевтов. Эти новости обрушили акции традиционных аптечных сетей, упавшие на 9-12%.