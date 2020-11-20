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  20 ноября 2020
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В Узбекистане за сутки выявили 213 новых случаев коронавируса. Всего 71071

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 19 ноября количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 71071 (+213).

По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в семи областях страны.

За сутки скончался 1 пациент с коронавирусом, в результате чего общее число летальных исходов составило 602 человека.

Общее число выздоровевших пациентов составило 68 327 (+204), а показатель выздоровления - 96%.

Из 2142 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 226 находятся в тяжёлом состоянии, 60 - в критическом.

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