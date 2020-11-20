Женщина, задушившая двоих детей в Москве, оказалась дочерью известного математика

CentralAsia (UZ) - В Москве на днях произошла трагедия: женщина по имени Анастасия расправилась с пятилетней дочерью и двухлетним сыном. Трупы детей обнаружил ее бывший муж, уроженец Узбекистана, который долго не мог попасть в квартиру.

Как выяснилось, 25-летняя Анастасия в последнее время то и дело жаловалась друзьям на жизнь, рассказывая, что не чувствует себя счастливой. После развода с отцом своих детей, женщина впала в депрессию, а потом совершила преступление. Как удалось разузнать журналистам, мать задушила малышей подушкой.

Оказалось, что преступница является дочерью известного математика Льва Натансона. Мужчина известен тем, что занимался разработкой алгоритмов для азартных игр. Он написал несколько книг о применении математических знаний в покере. В последние месяцы Натансон не общался с дочерью, поэтому не знал, что с ней происходит. Сам ученый трагедию не комментирует.

Как передает "КП", Лев Натансон не принял в семью отца своих внуков, мигранта из Узбекистана, и отдалился от родной дочери.

Анастасия училась в Государственном университете гуманитарных наук. Друзья и одногруппники отзываются о ней позитивно. По словам знакомых, женщина никогда не была агрессивна. Однако ее отношения с супругом с самого начала не были счастливыми. «Муж избивал ее. Довел до депрессии. Запрещал общение со всеми. Развелись, а потом он надавил на нее и заставил вернуться. У нее нет никого. Она была одна, видимо, ей сложно было...» — рассказала репортерам знакомая Анастасии.

Как стало известно «КП», дочери Натансон подарил трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Но жить в ней с мужем и детьми Анастасия просто не могла себе позволить.

"Они сдавали эту квартиру а сами ютились в съемных однушках на окраине города", - рассказала подруга Анастасии.

Поздно вечером, 17 ноября, 26-летний Тимур Джантураев вернулся домой к бывшей жене в съемную квартиру на улице Тайнинской, что на северо-западе Москвы. Дверь была незаперта и мужчина обнаружил мертвых сына и дочку в кровати. Мальчику было всего 2 годика, девочке 5 лет. Мама малышей, Анастасия Джантураева, в девичестве Натансон, пьяная, ничего не смогла объяснить. А когда приехали полицейские, у женщины случилась истерика, после которой ее увезли в психиатрическую клинику. Спустя сутки, 18 ноября, было установлено, что дети были задушены. В тот же день Анастасия признала вину. За двойное убийство ей грозит пожизненное лишение свободы. По одной из версий у женщины была послеродовая депрессия.