В Казахстан вернулись около 12 тысячи этнических казахов, - Минтруда

CentralAsia (KZ) - По состоянию на 1 ноября в Казахстан вернулись и получили статус оралманов 11,8 тысячи этнических казахов, сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты населения страны.

По данным ведомства, более половины оралманов (55,5%), прибывших в Казахстан, являются выходцами из Китая, 28,8% – из Узбекистана, 9,1% – из Туркменистана, 3,4% – из Монголии и 2,9% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (52,3%), Мангистауской (13,4%) и Туркестанской (5,5%) областях, а также в городах Нур-Султан (4,1%) и Алматы (5,7%).

По итогам десяти месяцев число переселенцев трудоспособного возраста составляет 55,9%, моложе трудоспособного возраста – 32,6%, 10,5% – пенсионеры.

Всего с 1991 года в Казахстан вернулись почти 1,7 млн этнических казахов.

В мае 2020 года Казахстан принял закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам миграции. Согласно поправкам, этнические казахи, переселившиеся на историческую родину из-за границы, называвшиеся оралманами, теперь называются кандасами ("кандас" в переводе с казахского – соплеменник, единокровный).

Новым законом кандасы имеют право на постоянное жительство (вид на жительство) в Казахстане в упрощенном порядке, одновременно они могут подать заявление на получение гражданства Казахстана. Принятие их в гражданство осуществляется в упрощенном порядке без получения вида на жительство.

Этнические казахи, получившие статус кандаса, могут получить гражданство Казахстана по одному заявлению. Также исключена статья о привлечении этнических казахов к административной ответственности в связи с истечением срока действия визы или выездом за пределы Казахстана на полгода.

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