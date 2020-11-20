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  20 ноября 2020
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В Сеуле заявили о третьей волне коронавируса

CentralAsia (CA) -  Третья волна коронавируса нового типа началась в Сеуле. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо, передает ТАСС.

По информации чиновника, число новых заражений в столице Южной Кореи за минувшие сутки составило 218, что является максимальным показателем с начала августа. Юн Тхэ Хо отметил, что власти рассматривают возможность поднятия уровня социального дистанцирования.

Премьер-министр страны Чон Се Гюн призвал граждан воздержаться от проведения массовых мероприятий, в том числе новогодних вечеринок, а руководителей компаний не проводить совместные мероприятия после работы и увеличить число сотрудников, работающих дистанционно. Гражданам старше 60 лет рекомендовано минимизировать прогулки и встречи в зимнее время.

По последним данным, в Корее зафиксировано более 30 тысяч случаев коронавируса и 501 летальных исходов.

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