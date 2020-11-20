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  20 ноября 2020
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В Африке более 200 рыбаков заразились неизвестной болезнью, подхваченной в океане

CentralAsia (CA) -  В Сенегале более 200 рыбаков заразились загадочной болезнью, которую они подхватили в Атлантическом океане. Об этом сообщает газета Sud Quotidien.

Отмечается, что больные покрываются струпьями, сильно чешутся и жалуются на опухшие губы и раздражение глаз. Власти африканской страны ввели временный запрет на рыболовство в районе заражения около пригорода Дакара. Там будут взяты пробы воды на анализ. Известно, что недалеко от указанного места ведется добыча циркония, а на побережье есть химические производства, откуда могла произойти утечка в океан.

Ранее в ноябре сообщалось, что неизвестная болезнь в штате Дельта на юге Нигерии унесла жизни как минимум 15 человек. Известно, что погибшим было от 18 до 25 лет. Власти штата заверили, что уже делают максимум для замедления темпов распространения болезни.

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