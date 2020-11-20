На Украине зарегистрирован новый рекорд по заражению коронавирусом - 14 575 случаев в сутки

CentralAsia (CA) - На Украине зарегистрирован новый рекорд по числу людей, заразившихся COVID-19 за последние сутки. Информация доступна на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Лабораторно подтверждено 14 575 новых случаев заражения. Предыдущее рекордное значение было установлено днем ранее 19 ноября, тогда выявили 13 357 инфицированных граждан.

За сутки в стране умерли 229 пациентов с коронавирусной инфекцией, выздоровели 7845 граждан.

Общее число заразившихся на Украине составило 598 085 человек, из них 274 324 выздоровели и 10 598 скончались. Сейчас в стране COVID-19 болеет 313 163 человека.

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский получил повторный положительный тест на коронавирус. 16 ноября стало известно, что от осложнений, вызванных коронавирусом, умер мэр города Конотоп Александр Луговой.

11 ноября на Украине ввели карантин выходного дня.