В Узбекистане с начала года в коррупции были обвинены почти 650 должностных лиц

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за последние девять месяцев за совершение коррупционных правонарушений к ответственности привлечено 647 должностных лиц. Об этом сообщило Агентство по противодействию коррупции Узбекистана.

По данным Агентства, с января по сентябрь этого года было возбуждено 838 уголовных дел о коррупции, из них по 454 делам к ответственности привлечено 647 должностных лиц.

Агентство сообщило, что из числа привлеченных к уголовной ответственности должностных лиц 4 являются чиновниками республиканского уровня, 15 – регионального, 626 – городского и районного уровней.

В разрезе сфер из привлеченных к ответственности лиц 7 являются заместителями хокимов, 57 – работниками в системе Министерства здравоохранения, 8 – Министерства занятости и трудовых отношений, 15 – Министерства высшего и среднего специального образования, 89 – Министерства народного образования, 36 – Министерство дошкольного образования, 13 – Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре, 59 – МВД, 2 – Национальной гвардии, 6 – Государственного налогового комитета, 3 – Министерства обороны. В списке также указаны по одному сотруднику прокуратуры, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, Министерства юстиции и Государственного таможенного комитета.

Кроме того, среди обвиненных в коррупции оказались 34 руководящих сотрудников коммерческих банков и 184 руководителей предприятий с государственной долей.

«Ущерб от коррупционных правонарушений должностных лиц за девять месяцев составил свыше 200 млрд сумов (более 19 млн.долларов США)», – отмечается в сообщении Агентства по противодействию коррупции Узбекистана.