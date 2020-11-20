Число беработных в Казахстане составило 454,8 тысяч

CentralAsia (KZ) - В Казахстане, по данным бюро национальной статистики, в III квартале 2020 года количество людей без официального заработка составило 454,8 тыс. человек. Уровень безработицы вырос до 5%. В последний раз подобный показатель наблюдался в III квартале 2014 года – 458,1 тыс. человек (5%).

Вместе с тем в прошлом году численность безработных составляла 442,1 тыс. человек, что больше, чем в 2018-2017 годах. При этом с учетом активного населения уровень был стабильным.

В стране 10 лет назад при 8,7 млн человек, которые могли работать, количество безработных превышало текущий показатель на 5,6% (уровень безработицы был равен 5,6%). В 2002 году уровень людей без официального заработка превышал 8%.

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