Сегодня в Монголии выявили 39 заболевших COVID-19. Всего — 557

- Монголия, происшествия
- 15:34, 20 ноября 2020
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CentralAsia (MNG) - 20 ноября, с 11 часов утра в Монголии проведено 426 тестов на коронавирус. У двух человек диагностировали коронавирусную инфекцию. Таким образом, общее количество зараженных достигло 557. Два пациента выздоровели и были выписаны из НИЦИЗ. Число выздоровевших достигло 337 человек.
Об этом сообщили сегодня на брифинге Минздрава в 17:00.
В зависимости от распространения коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения Монголии дважды в день информирует СМИ об эпидемиологической ситуации в стране.
Коронавирус в Монголии
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