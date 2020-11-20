[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Германия исключит Монголию из программы сотрудничества развития с 2025 года

CentralAsia (MNG) -  Переговоры о сотрудничестве в области политики развития между Правительством Монголии и Правительством Федеративной Республики Германии проводились в электронном виде 18 и 19 ноября в Улан-Баторе и Берлине.

В случае Монголии индекс человеческого развития улучшился и переместился в ряды стран с средним уровнем дохода. И поэтому Германия заявила, что будет направлять свое официальное сотрудничество в целях развития другим странам, нуждающимся в помощи.

Это завершит реализацию совместных проектов и программ к 2025 году и положит конец 30-летнему официальному монголо-германскому сотрудничеству в области развития. В будущем сотрудничество будет продолжено в областях, отвечающих общим интересам двух стран, таких как поддержка развития гражданского общества и частного сектора.

В результате переговоров, в которых приняли участие соответствующие министерства и ведомства двух стран, стороны договорились предоставить 22 миллиона евро немецкой помощи в приоритетных областях сотрудничества в области политики развития, включая устойчивое экономическое развитие, энергоэффективность и сохранение биоразнообразия. Cоглашение подписали госсек Министерства финансов С.Наранцогт и директор по Азии Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Хаммершмидт.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Монголия подала заявку на закупку вакцины COVID-19
  • Немецкая компания, специализирующаяся на канатах, намерена выйти на рынок Монголии
  • Число беработных в Казахстане составило 454,8 тысяч


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com