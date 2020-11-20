Германия исключит Монголию из программы сотрудничества развития с 2025 года

CentralAsia (MNG) - Переговоры о сотрудничестве в области политики развития между Правительством Монголии и Правительством Федеративной Республики Германии проводились в электронном виде 18 и 19 ноября в Улан-Баторе и Берлине.

В случае Монголии индекс человеческого развития улучшился и переместился в ряды стран с средним уровнем дохода. И поэтому Германия заявила, что будет направлять свое официальное сотрудничество в целях развития другим странам, нуждающимся в помощи.

Это завершит реализацию совместных проектов и программ к 2025 году и положит конец 30-летнему официальному монголо-германскому сотрудничеству в области развития. В будущем сотрудничество будет продолжено в областях, отвечающих общим интересам двух стран, таких как поддержка развития гражданского общества и частного сектора.

В результате переговоров, в которых приняли участие соответствующие министерства и ведомства двух стран, стороны договорились предоставить 22 миллиона евро немецкой помощи в приоритетных областях сотрудничества в области политики развития, включая устойчивое экономическое развитие, энергоэффективность и сохранение биоразнообразия. Cоглашение подписали госсек Министерства финансов С.Наранцогт и директор по Азии Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Хаммершмидт.

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