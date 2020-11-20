Примерная цена на вакцину Pfizer от коронавируса для ЕС составит €15, - Reuters

CentralAsia (CA) - Цена вакцины от коронавируса, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, для стран Европейского союза составит €15,5 ($18,34) за дозу, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника ЕС, участвовавшего в переговорах о поставках.

Таким образом, цена 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech, о планах купить которые объявила ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, составит €4,6 млрд, подсчитали в агентстве.

Представитель Европейской комиссии отказался комментировать Reuters цены и условия контрактов по вакцинe, заявив, что они конфиденциальны. В компании BioNTech от комментариев отказались. В Pfizer заявили, что для расчета цены поставок в ЕС была использована сложная формула, основанная на объеме и сроках поставок, а также сообщили, что сделка с ЕС представляет собой самый крупный первоначальный заказ на вакцину, клинические испытания которой еще не завершены. Цену, предусмотренную соглашением с ЕС, в компании также не раскрыли.

Reuters также сообщил со ссылкой на источники, что цена дозы немецкой вакцины CureVac составит для Брюсселя €10 за первые 225 млн доз (официальная установленная компанией цена — €12). Европейский союз заключил соглашение на поставку 405 млн доз немецкой компании, по словам собеседника Reuters, поставки могут начаться уже в марте. Представитель CureVac от комментариев отказался.

Стоимость вакцины Pfizer и немецкой BioNTech компании ранее не раскрывали. Глава стратегического отдела BioNTech Райан Ричардсон говорил, что разрабатываемая ею совместно с Pfizer вакцина от коронавируса будет продаваться по цене ниже рыночной, чтобы обеспечить ее широкую доступность.

Согласно данным Pfizer, в ходе очередного этапа клинических исследований препарат показал эффективность выше 90%: заражение коронавирусной инфекцией произошло только у 94 участников исследований из более чем 43 тыс. В компании заявили, что вакцина вводится в два этапа и дает защиту от COVID-19 уже на 28-й день после инъекции. До конца этого года Pfizer и BioNTech планируют произвести 50 млн доз препарата, в 2021 году — еще 1,3 млрд доз.