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  20 ноября 2020
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В Туркменистане арестован Ходжамырад Кулов – брат осужденного ранее бизнесмена Чары Кулова
Чары Кулов (слева) и боец UFC Зубайра Тухугов
Чары Кулов (слева) и боец UFC Зубайра Тухугов

CentralAsia (TM) -  Утром 20 ноября в МВД Туркменистана прошло собрание, посвященное аресту Ходжамырада Кулова – брата осужденного в сентябре 2019 года предпринимателя Чары Кулова.

Присутствующим чиновникам рассказали о преступлениях задержанного и состоянии, которое он нажил незаконным путем.

Как рассказал источник «Хроники Туркменистана», после ареста своего брата Чары, Ходжамырад вместе с семьей сбежал в Турцию. Однако 10 дней назад при содействии Интерпола его задержали и доставили в Туркменистан.

Ожидается, что репортаж об аресте Кулова покажут в вечернем выпуске новостей туркменского телевидения.

Как сообщала накануне ХТ, сегодня пройдет открытие коттеджных домов в районе Чоганлы для сотрудников МВД. После чего, вероятно, состоится заседание Совета безопасности, в ходе которого будет объявлено об аресте бизнесмена.

В числе конфискованных домов, которые выставлены на продажу в Ашхабаде, корреспонденты ХТ также нашли те, которые ранее принадлежали Ходжамыраду Кулову.

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