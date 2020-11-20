В Ашхабаде построят 35-этажный небоскреб

CentralAsia (TM) - На севере туркменской столицы деловом центре «Ашхабад-сити» будет возведен 35-этажный небоскреб. Об этом сообщил в ходе встречи начальник Главного управления государственной экспертизы Министерства строительства и архитектуры Туркменистана Мурад Непесов.



Как сообщили "Хроники Туркменистана", чиновник уверен в безопасности этого проекта, несмотря на то что Ашхабад находится в сейсмически активной зоне. По его словам, при строительстве используют сейсмоизоляторы и сейсмогасители, а также применяют двойные расчеты с помощью спектрального анализа цифровых осциллографов.

Все архитектурные проекты Туркменистана проходят экспертизу в возглавляемом Непесовым ведомстве.

«Государственной экспертизе подлежат все объекты строительства – независимо от источника их финансирования: в стране просто нет частной, негосударственной экспертизы», – отметил чиновник.

В свою очередь, присутствовавший на встрече начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов сказал, что российским экспертам стоит перенять у туркменских коллег их опыт работы с проектами строительства в сейсмоопасной зоне.

Макет проекта «Ашхабад-сити» представили президенту Гурбангулы Бердымухамедову в июне 2019 года.

Ожидается, что в центре построят более 200 зданий, 180 из которых будут жилыми домами от 12 до 35 этажей. Район, где будет четыре средних школы и столько же детсадов, рассчитан на проживание более 107 тысяч человек.

«Новый город призван превратить северную часть столицы в новый экономический центр с возможностями трудоустройства и бизнеса для жителей и инвесторов, обеспечить среду для развития предпринимательства и инноваций», – писало тогда госинформагентство ТДХ.