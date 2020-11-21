За сутки в Монголии 21 человек заразился коронавирусом. Всего — 578

CentralAsia (MNG) - 21 новый случай заболевания коронавирусом был обнаружен в Монголии после проведения 3701 теста по всей стране. Об этом сообщила начальник отделения мониторинга и исследования Национального исследовательского центра инфекционных заболевания (НИЦИЗ) А.Амбасэлмаа.

По состоянию на сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Монголии составляет 578, из которых 337 пациентов полностью выздоровели и 234 стационарно лечатся в НИЦИЗ.

Коронавирус в Монголии

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