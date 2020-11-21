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  21 ноября 2020
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В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 11,8 тысячи

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за сутки 40 человек были выписаны после выздоровления.

Таким образом, на данный момент в Таджикистане общее число случаев коронавируса достигло 11 815 человек, из них вылечились 11 188 пациентов или 94,7% инфицированных, скончались 86 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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