В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 11,8 тысячи

- Таджикистан, общество
- 10:06, 21 ноября 2020
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
Также за сутки 40 человек были выписаны после выздоровления.
Таким образом, на данный момент в Таджикистане общее число случаев коронавируса достигло 11 815 человек, из них вылечились 11 188 пациентов или 94,7% инфицированных, скончались 86 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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