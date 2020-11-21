На утро 21 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 822 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 822 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 21 ноября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 227;

- Павлодарская область - 95;

- Северо-Казахстанская область - 87;

- город Алматы - 84;

- Костанайская область - 72;

- город Нур-Султан - 63;

- Акмолинская область - 59;

- Западно-Казахстанская область - 44;

- Алматинская область - 22;

- Карагандинская область - 20;

- Атырауская область - 14;

- Жамбылская область - 11;

- город Шымкент - 8;

- Кызылординская область - 6;

- Туркестанская область - 5;

- Актюбинская область - 3;

- Мангистауская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 124 710 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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