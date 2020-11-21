На утро 21 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 822 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 822 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 21 ноября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 227;
- Павлодарская область - 95;
- Северо-Казахстанская область - 87;
- город Алматы - 84;
- Костанайская область - 72;
- город Нур-Султан - 63;
- Акмолинская область - 59;
- Западно-Казахстанская область - 44;
- Алматинская область - 22;
- Карагандинская область - 20;
- Атырауская область - 14;
- Жамбылская область - 11;
- город Шымкент - 8;
- Кызылординская область - 6;
- Туркестанская область - 5;
- Актюбинская область - 3;
- Мангистауская область - 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 124 710 случаев заражения коронавирусом.