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  21 ноября 2020
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В Джорджии подтвердили победу Байдена на президентских выборах

CentralAsia (CA) -  Ручной пересчет нескольких миллионов бюллетеней, поданных на выборах президента США в штате Джорджия, подтвердил победу Джо Байдена.

Как пишет ВВС, действующий президент Дональд Трамп, пытающийся оспорить результаты голосования и заявляющий о массовых нарушениях в проигранных им штатах, терпит все новые поражения в судах.

В пятницу республиканец Брэд Раффенспергер, занимающий должность госсекретаря штата Джорджия, сообщил, что победа Байдена в штате официально сертифицирована.

Байден опередил Трампа в Джорджии на 12 670 голосов, согласно аудиту, проведенному в соответствии с законодательством штата.

В общенациональном масштабе Байден получил примерно на 5,9 млн голосов больше, чем Трамп. В коллегии выборщиков, которая должна собраться 14 декабря, ожидаемое соотношение составит 306:232.

Президент Трамп при этом считает, что демократы украли у него победу на президентских выборах, и продолжает попытки поменять результаты выборов. Его штаб заявляет о фальсификациях при голосовании и подсчете голосов. Утверждения Трампа неоднократно опровергали американские суды, избирательные комиссии, власти штатов (в том числе республиканские), и даже назначенные самим президентом сотрудники правительственных агентств США.

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