BioNTech и Pfizer начали экстренную регистрацию вакцины от COVID-19

CentralAsia (CA) - Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая BioNTech подали медицинскому регулятору Минздрава США (FDA) заявку для экстренной регистрации вакцины от коронавируса.

Как сообщает Deutsche Welle, ожидается, что вакцина BNT162b2 будет доступна в США к середине – концу декабря.

Регистрация в США «является важным шагом на пути к обеспечению вакциной от SARS-CoV-2 жителей всего мира», заявил гендиректор Pfizer Альберт Бурла. Одновременно компании начали процесс подачи заявок в медицинские регуляторы Великобритании, Австралии, Канады, Японии и других стран, а также в Европейское медицинское агентство (European Medicines Agency, EMA). Pfizer и BioNTech заявили о готовности поставить вакцину «в течение нескольких часов после получения допуска».

В испытаниях вакцины BNT162b2 приняли участие около 43,5 тысячи человек, примерно половина из которых получила плацебо. При этом из 170 случаев заболевания COVID-19 среди участников только 8 приходятся на тех, кто не получил плацебо. В результате исследований была доказана 95-типроцентная эффективность препарата. Побочных эффектов до сих пор не замечено, но эксперты не исключают, что они могут проявиться в будущем, передает телеканал.

В области разработки вакцины от COVID-19 определенных успехов также достигли американская компания Moderna, шведско-британский фармацевтический концерн AstraZeneca, компании Sanofi, Sinovac и Johnson & Johnson. В Китае и России уже проводится вакцинация разработанными в национальных лабораториях препаратами, однако пока нет исчерпывающих доказательств их эффективности.