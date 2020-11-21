Почти 800 лет назад в Монголии производили бумагу, - исследование

CentralAsia (MNG) - Археологи обнаружили в Монголии остатки бумажной фабрики, которая работала 700-800 лет назад, сообщает Международный институт изучения кочевых цивилизаций.

Остатки находятся в руинах древнего города, которые ранее были раскопаны на место Цантын дэрс (Чий Цанта) на территории сомона Орхон аймака Сэлэнгэ. В результате исследования были выявлены старые каменные постройки, мельницы и другие памятники.

Руины Цантын дэрс принадлежат Монгольской империи (13 - начало 14 века.), где чия или ахнатерума измельчали ​​на каменной мельнице, добавляли муку и делали бумагу.

Остатки этой бумажной фабрики уникальны тем, что они впервые обнаружены в Монголии.

Таким образом, факт о том, что кочевые монголы производили бумагу на своей родине 700-800 лет назад, открывает новую страницу в истории монгольской культуры.

К настоящему времени в руинах Цантын дэрс были обнаружены две бумажные мельницы. Исследование продолжается.

Технология изготовления бумагоподобных материалов, таких как папирус, береста, пергамент и других, были известны человечеству задолго до появления первого описания производства «классической бумаги».









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