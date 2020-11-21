Вирусологи предполагают, что вспышка COVID-19 произошла вовсе не в Ухане

CentralAsia (CA) - Откуда на самом деле пришел вирус SARS-COV-2, вызывающий заболевание COVID-19? ВОЗ создала группу вирусологов, которая должна отследить его происхождение. Одно из животных, подозреваемых в передаче вируса человеку — это норка, которая сейчас распространяет инфекцию во многих европейских странах. Об этом пишет шведская газета Svenska Dagbladet.

Ученые до сих пор не уверены, какое именно животное-носитель в 2003 году передало людям вируса атипичной пневмонии (sars-1). Согласно некоторым теориям, это могли быть енотовидные собаки или кошачьи. А тех в свою очередь могли заразить летучие мыши. Но конкретных доказательств нет.

Удастся ли ученым найти истинный источник вируса sars-cov-2 на этот раз? Возможно. Сейчас уже собрано гораздо больше информации, да и арсенал чисто технических средств для отслеживания вируса намного богаче, чем 17 лет назад, отмечает издание.

Но политическая ситуация такова, что ученым за пределами Китая трудно получить доступ к данным, которые, вероятно, уже собрали в стране. Когда Трамп назвал вирус «китайским», обвинив Китай в том, что тот намеренно выпустил его из лаборатории в Ухане, он задачу ученым тоже не облегчил. Но, конечно, тот факт, что китайские власти не сразу сообщили миру о вирусе и пытались заставить молчать жителей Уханя, наводит на некоторые подозрения.

«Для китайцев было бы логично начать выяснять, откуда пришел вирус, с самого начала. Подозрительно, что никакой информации об этой работе не поступает. В 2003 году они моментально предоставили данные. Именно поэтому тогда все произошло так стремительно, это помогло очень быстро остановить эпидемию», - говорит профессор вирусологии Упсальского университета Оке Лундквист.

Летом ВОЗ отправила в Китай первую команду, чтобы разведать обстановку и разработать предварительный план по отслеживанию вируса. Сейчас план уже готов, и международная группа эпидемиологов, вирусологов и других специалистов, в том числе китайских, начала работу. Имена ученых пока держатся в секрете.

Для начала специалисты решили обследовать рынки Уханя, откуда поступила первая информация о вспышке. Детективы-вирусологи изучат несколько видов животных, которые продаются на рынках, и выяснят, как их транспортируют внутри Китая и через границы с близлежащими странами, например, особое внимание уделят лисам и енотам, но также изучат кошачьих и норок, которые считаются восприимчивыми к коронавирусу. Далее ВОЗ также попытается понять, к какому виду принадлежали летучие мыши, передавшие вирус животному-хозяину, через которого его получил и человек.

В последнее время по всему миру вызывает тревогу норка, а после масштабной вспышки инфекции на датских фермах ВОЗ инициировала расследование. Сейчас очаги коронавирусной инфекции обнаружены также на норковых фабриках в Швеции.

«Я думаю, ВОЗ отталкивалась от того, какие типы животных легче всего заразить, и потому решила искать среди них. Похоже, что именно норок и кошачьих очень легко инфицировать sars-cov-2. Мы видели, как быстро распространялась инфекция среди норок: пострадали фермы в и в Нидерландах, и в Дании, и в Испании, и в США», - говорит Оке Лундквист.

При этом он считает, что ВОЗ также следует обратить внимание на енотовидных собак и кошачьих, которые, предположительно, были причиной эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году.

По данным ВОЗ, первые пробы замороженного мяса животных на рынке Хуанань в Ухане, не обнаружили никаких следов sars-cov-2. Но анализы жидкостей в канализационной системе рынка свидетельствуют, что вирус там был.

«В докладе об этом говорится несколько туманно, и неясно, где именно были взяты эти пробы. Сточные воды, конечно, могут быть заражены из-за людей или животных, но какие именно жидкости анализировались? Кровь животных или стоки из туалетов? Есть признаки наличия вируса, но откуда он там взялся?» - задается вопросом Оке Лундквист.

Детективы-вирусологи также будут просматривать истории болезни пациентов, побывавших в больницах Уханя, чтобы выяснить, не начал ли вирус распространяться раньше декабря 2019 года. Они опросят первых заболевших коронавирусом и перепроверят анализы сотрудников больниц, работников лабораторий и фермеров.

Ученые из американского Гарварда летом обнародовали результаты исследования, которое свидетельствует, что вирус мог поразить человека раньше, чем предполагалось. Спутниковые данные показывают, что пять уханьских больниц с августа по декабрь 2019 года приняли гораздо больше пациентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Кроме того, осенью 2019 года жители этого китайского региона стали значительно чаще вводить в поисковики запросы «кашель» и «диарея».

Как минимум один случай коронавируса в конце прошлого года был и в Европе. В декабре 2019 года мужчина с тяжелым воспалением легких поступил больницу в Париже. Это произошло за четыре дня до того, как в Ухане зарегистрировали первую кластерную вспышку COVID-19. Более поздние анализы, взятые у этого мужчины, показали, что он болел именно COVID-19.