В Ухане прошла церемония встречи машин с овцами, подаренными Монголией. Видео

CentralAsia (MNG) - В Ухане провели церемонию встречи машин с овцами, подаренными городу монгольской стороной. 30 тысяч особей, принятых в дар, получат медики, работавшие в больницах Уханя во время вспышки эпидемии зимой, медицинские бригады, съехавшиеся на помощь городу в самый сложный период, а также семьи погибших в Ухане при исполнении служебных обязанностей.

Как отметили представители принимающей стороны, о том, как будут распределены овцы, сообщит дополнительно благотворительный фонд провинции Хубэй. При этом они уверили, что на рынок мясо этих животных не попадет.

В феврале текущего года президент Монголии Халтмаагийн Баттулга во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином преподнес Китаю в дар 30 тысяч баранов. Тогда он в качестве поддержки Китаю вручил Си Цзиньпину сертификат, свидетельствующий о передаче китайской стороне в дар 30 тысяч баранов.

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