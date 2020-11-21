[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ухане прошла церемония встречи машин с овцами, подаренными Монголией. Видео

CentralAsia (MNG) -  В Ухане провели церемонию встречи машин с овцами, подаренными городу монгольской стороной. 30 тысяч особей, принятых в дар, получат медики, работавшие в больницах Уханя во время вспышки эпидемии зимой, медицинские бригады, съехавшиеся на помощь городу в самый сложный период, а также семьи погибших в Ухане при исполнении служебных обязанностей.

Как отметили представители принимающей стороны, о том, как будут распределены овцы, сообщит дополнительно благотворительный фонд провинции Хубэй. При этом они уверили, что на рынок мясо этих животных не попадет.

В феврале текущего года президент Монголии Халтмаагийн Баттулга во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином преподнес Китаю в дар 30 тысяч баранов. Тогда он в качестве поддержки Китаю вручил Си Цзиньпину сертификат, свидетельствующий о передаче китайской стороне в дар 30 тысяч баранов.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Почти 800 лет назад в Монголии производили бумагу, - исследование
  • Монголия подала заявку на закупку вакцины COVID-19
  • Насколько опасны бессимптомные носители коронавируса?


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com