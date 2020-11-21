Россия установила очередной рекорд по новым случаям коронавируса

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 24 822 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 21 ноября сообщает оперативный штаб.

Данный показатель является рекордным в РФ с начала пандемии коронавируса.

Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 816 (23,4%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом выявлено 2 064 748 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 71,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 588 тыс.– за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 474 299 человек.