За сутки в России от COVID-19 скончались 467 человек

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 467 человек, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве – 74 и Санкт-Петербурге – 70.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 35 778 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 2 млн человек, из них выздоровели — 1,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 474 299 пациентов.