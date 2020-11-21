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  21 ноября 2020
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За сутки в России от COVID-19 скончались 467 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 467 человек, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве – 74 и Санкт-Петербурге – 70.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 35 778 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 2 млн человек, из них выздоровели — 1,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 474 299 пациентов.

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