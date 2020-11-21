За сутки в России от COVID-19 скончались 467 человек
- Азия и мир, общество
- 14:07, 21 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 467 человек, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве – 74 и Санкт-Петербурге – 70.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 35 778 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 2 млн человек, из них выздоровели — 1,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 474 299 пациентов.