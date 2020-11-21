Насколько опасны бессимптомные носители коронавируса?

CentralAsia (CA) - Бессимптомные носители COVID-19 могут передавать вирус, но оценить, насколько велика их роль в распространению пандемии, очень сложно.

Сколько людей заражены SARS-CoV-2 бессимптомно? Какова их роль в распространении инфекции? Это ключевые вопросы с самого начала пандемии коронавируса.

Как пишет британский научный журнал Nature, данные указывают на то, что у каждого пятого инфицированного симптомы болезни отсутствуют, и они заражают намного меньше людей, чем больные с симптомами. При этом у исследователей нет единого мнения о том, является ли бессимптомная инфекция «молчаливым распространителем» пандемии.

Мы начинаем лучше понимать бессимптомные инфекции, но ученые заявляют, что люди должны и дальше соблюдать меры предосторожности, чтобы снизить распространение вируса, независимо от того, есть у них симптомы или нет. Среди таких мер — соблюдение социальной дистанции и ношение масок.

Трудно обозначить разницу между людьми без симптомов и носителями заболевания с неистекшим инкубационным периодом. Об этом говорит инфекционист-исследователь медицинского факультета Стэнфордского университета в Калифорнии Крутика Куппали. «Бессимптомный случай — это когда у человека на всем протяжении болезни не появляется никаких симптомов, в то время как у носителя с неистекшим инкубационным периодом сначала появляются слабо выраженные симптомы, а потом они становятся серьезнее», - объясняет Куппали. Она отмечает, что стандартного общепринятого определения не существует.

Проведенные в начале пандемии исследования указывали на то, что количество бессимптомных инфекций достигает 81%. Но в прошлом месяце были опубликованы данные мета-анализа, включающие результаты 13 исследований, в которых участвовало 21 708 человек. Его авторы подсчитали, что число бессимптомных заболеваний составляет 17%. К бессимптомным пациентам они отнесли тех, у кого за весь последующий период не было никаких основных симптомов.

Ученые включили в свой мета-анализ только те исследования, в ходе которых за участниками наблюдали не менее семи дней. Полученные данные указывают на то, что у большинства людей симптомы появляются через 7-13 дней, говорит ведущий автор исследования Ойюнгерел Бьямбасурен, работающий исследователем в Институте доказательной медицины при Университете Бонда в австралийском Голд-Косте.

Бьямбасурен в ходе проведенного исследования выяснил, что у бессимптомных носителей вируса на 42% меньше шансов заразить других, чем у людей с симптомами.

Ученые хотят знать, как часто люди без симптомов передают вирус. Причина в том, что бессимптомные инфекции остаются в основном незамеченными. Тестирование в большинстве стран сосредоточено на людях с симптомами.

Швейцарские ученые в рамках большого исследования смоделировали распространение вируса среди людей, которые живут вместе. В этом месяце они разместили на сайте medRxiv черновик рукописи, где говорится, что риск передачи вируса от бессимптомного носителя другим живущим с ним в одном доме людям в четыре раза ниже, чем риск передачи от человека с симптомами.

Хотя риск заражения от бессимптомных носителей ниже, они все равно представляют серьезную опасность для здоровья людей, так как эти люди, скорее всего, не будут сидеть на самоизоляции дома, а станут общаться с другими людьми, говорит инфекционист-эпидемиолог Эндрю Азман с медицинского факультета Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Сейчас он работает в Швейцарии и стал соавтором вышеупомянутого исследования. «Массовое общение таких бессимптомных носителей в обществе может свидетельствовать о том, что значительная часть заражений происходит за счет таких инфицированных без симптомов», - говорит он.

Но другие ученые не согласны с ним в вопросе о том, в какой мере бессимптомные инфекции способствуют распространению болезни в обществе. Если ученые правильно вычислили, что бессимптомные носители создают незначительный риск заражения, то такие люди «не являются тайными переносчиками инфекции», говорит Бьямбасурен. «Они меньше кашляют и чихают, и наверняка заражают меньше поверхностей, чем другие люди», - говорит исследователь.

Мюге Чевик, исследователь инфекционных заболеваний в Сент-Эндрюсском университете в Великобритании, отмечает, что поскольку у большинства инфицированных проявляются симптомы, надо сосредоточиться на их выявлении, так как это поможет предотвратить большую часть заражений.

Чтобы понять, что происходит с людьми без симптомов, Чевик с коллегами провела системный обзор и мета-анализ 79 исследований по динамике распространения вируса и контагиозности SARS-CoV-2. Некоторые исследования показали, что у носителей без симптомов вирусная нагрузка (количество вирусных частиц в мазке из горла) такая же, как у людей с симптомами. Но похоже на то, что носители без симптомов избавляются от вируса быстрее и являются заразными более короткий период времени.

Возможно, иммунная система бессимптомных носителей способна быстрее нейтрализовывать вирус, говорит Чевик. Но это не означает, что у таких людей сильнее и продолжительнее иммунный ответ. Есть свидетельства, что у людей с тяжелой формой covid-19 нейтрализующий иммунный ответ намного значительнее и длительнее.

Хотя сегодня мы лучше понимаем бессимптомные инфекции и процесс передачи COVID-19, Чевик отмечает, что люди должны и дальше соблюдать меры предосторожности, чтобы снизить распространение вируса. Среди таких мер соблюдение социальной дистанции, гигиена рук и ношение масок.