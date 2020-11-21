Турция приняла новые экстренные меры против коронавируса

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил принятые в соответствии с рекомендациями Минздрава Турции и Научного совета по коронавирусу, новые ограничительные меры по предотвращению распространения CОVID-19 в стране.

Кабинет министров ТР установил следующие ограничительные меры против распространения COVID-19:

торговые центры, рынки, парикмахерские и салоны красоты могут работать только с 10:00 до 20:00.

места общественного питания как рестораны, кафе, кафетерии могут работать с 10:00 до 20:00 только на вынос самим клиентом или с доставкой. После 20:00 разрешено обслуживать/получать заказы онлайн или по телефону. Места общественного питания, расположенные вдоль междугородних магистралей и обслуживающие автомобили междугороднего общественного транспорта или логистики, будут освобождены от данных ограничений, при условии если они не расположены в жилом районе.

до конца 2020 года будет приостановлена деятельность кинотеатров. До принятия новых решений будет также приостановлена деятельность кофеен, загородных садов, интернет-кафе, залов для электронных игр, бильярдных клубов, чайных садов и другое.

во 81 провинции Турции граждане в возрасте 65 лет и старше могут выходить на улицу с 10:00 до 13:00, а граждане в возрасте до 20 лет с 13:00 до 16:00 (за исключением работников, имеющих подтверждающий документ с места работы, государственную страховку и т.д). Вне указанного промежутка времени, гражданам данных возрастных категорий запрещено выходить на улицу.

до конца 2020 года все образовательные учреждения перейдут на дистанционный режим обучения.

также введен запрет на выход на улицу в выходные дни, за исключением промежутка времени с 10:00 до 20:00. Данное ограничение не распространяется на сферы производства и поставок. До принятия нового решения практика введения запрета на выход на улицу в выходные дни будет продолжаться.

Вышеотмеченные ограничения вступают в силу 20 ноября 2020 года с 20:00.

В целях минимизации влияния ограничительных мер на повседневную жизнь, властями Турции разрешено работать следующим предприятиям и учреждениям:

объекты, осуществляющие деятельность, связанную с производством, транспортировкой и продажей лекарств, медицинских изделий, медицинских масок и дезинфицирующих средств;

государственные и частные учреждения/организации здравоохранения, аптеки и ветеринарные клиники;

государственные учреждения, организации и предприятия, необходимые для оказания обязательных государственных услуг (аэропорты, порты, пограничные ворота, таможня, автомагистрали, дома престарелых, реабилитационные центры, центры экстренного вызова, подразделения AFAD (аналог МЧС в ТР), учреждения/организации, работающие в чрезвычайных ситуациях, подразделения социальной поддержки Vefa, миграционные службы, почта);

крупные стратегические объекты и предприятия в секторе природного газа, электроэнергии и нефти (нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия, а также тепловые электростанции и т.д.);

компании, занимающиеся внутренними и международными перевозками (включая экспортные/импортные/транзитные) и логистикой;

гостиницы и гостевые дома;

предприятия/компании, осуществляющие аварийное строительство, поставку оборудования в целях повышения потенциала услуг в сфере здравоохранения;

приюты для животных и центры ухода за животными;

объекты производства;

газеты, радио и телекомпании, газетные типографии и распространители газет;

количество заправочных станций и ремонтных мастерских будет определено губернаторствами, по одной на каждые 50 000 жителей и по одной на каждые 50 км на междугородней автомагистрали.

оптовые рынки овощей/фруктов.

Граждане, работающие в вышеотмеченных местах, подпадают под категорию исключений.

В опубликованных МВД новых ограничениях от 17 ноября отмечено, что местные администрации должны принять всевозможные меры, в частности по увеличению количества рейсов, для уменьшения плотности общественного транспорта в городе. Также в данном объявлении отмечено, что в период запрета в выходные дни важно гражданам не совершать междугородние поездки на личном авто, в том числе и по городу.

Данное ограничение не распространяется на граждан в следующих случаях:

выписанные из больницы и желающие вернуться домой, или направляющиеся в больницу на основании предварительной записи к врачу;

присутствовать на похоронах родственников первой степени или сопровождать похоронный трансфер (максимум 4 человека);

в течение последних 5 дней находится в другом городе и желает вернуться в свое место проживания, при условии наличия проездного билета, номерной знак транспортного средства, другие документы, подтверждающие их поездку);

прошедшие военную службу и желающие вернуться в свои места проживания;

освобожденные из исправительных учреждений.

В случае наличия вышеуказанных условий гражданам необходимо получить разрешение от соответствующих госорганов.

Свадебные церемонии должны проводиться с соблюдением правил ношения маски, соблюдения дистанции и гигиены, минимального участия и не менее 20 минут между каждой свадебной церемонией. Свадебные церемонии проводятся не более одного часа.

За время пандемии коронавируса в Турции в общей сложности зарегистрировано 435 273 случая заражения, общее число выздоровевших достигло 367 592 человек, а общее количество смертельных случаев составило 12 084 человека.