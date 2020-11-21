Турция приняла новые экстренные меры против коронавируса

- Азия и мир, общество
- 15:36, 21 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил принятые в соответствии с рекомендациями Минздрава Турции и Научного совета по коронавирусу, новые ограничительные меры по предотвращению распространения CОVID-19 в стране.
Кабинет министров ТР установил следующие ограничительные меры против распространения COVID-19:
- торговые центры, рынки, парикмахерские и салоны красоты могут работать только с 10:00 до 20:00.
- места общественного питания как рестораны, кафе, кафетерии могут работать с 10:00 до 20:00 только на вынос самим клиентом или с доставкой. После 20:00 разрешено обслуживать/получать заказы онлайн или по телефону. Места общественного питания, расположенные вдоль междугородних магистралей и обслуживающие автомобили междугороднего общественного транспорта или логистики, будут освобождены от данных ограничений, при условии если они не расположены в жилом районе.
- до конца 2020 года будет приостановлена деятельность кинотеатров. До принятия новых решений будет также приостановлена деятельность кофеен, загородных садов, интернет-кафе, залов для электронных игр, бильярдных клубов, чайных садов и другое.
- во 81 провинции Турции граждане в возрасте 65 лет и старше могут выходить на улицу с 10:00 до 13:00, а граждане в возрасте до 20 лет с 13:00 до 16:00 (за исключением работников, имеющих подтверждающий документ с места работы, государственную страховку и т.д). Вне указанного промежутка времени, гражданам данных возрастных категорий запрещено выходить на улицу.
- до конца 2020 года все образовательные учреждения перейдут на дистанционный режим обучения.
- также введен запрет на выход на улицу в выходные дни, за исключением промежутка времени с 10:00 до 20:00. Данное ограничение не распространяется на сферы производства и поставок. До принятия нового решения практика введения запрета на выход на улицу в выходные дни будет продолжаться.
Вышеотмеченные ограничения вступают в силу 20 ноября 2020 года с 20:00.
В целях минимизации влияния ограничительных мер на повседневную жизнь, властями Турции разрешено работать следующим предприятиям и учреждениям:
- объекты, осуществляющие деятельность, связанную с производством, транспортировкой и продажей лекарств, медицинских изделий, медицинских масок и дезинфицирующих средств;
- государственные и частные учреждения/организации здравоохранения, аптеки и ветеринарные клиники;
- государственные учреждения, организации и предприятия, необходимые для оказания обязательных государственных услуг (аэропорты, порты, пограничные ворота, таможня, автомагистрали, дома престарелых, реабилитационные центры, центры экстренного вызова, подразделения AFAD (аналог МЧС в ТР), учреждения/организации, работающие в чрезвычайных ситуациях, подразделения социальной поддержки Vefa, миграционные службы, почта);
- крупные стратегические объекты и предприятия в секторе природного газа, электроэнергии и нефти (нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия, а также тепловые электростанции и т.д.);
- компании, занимающиеся внутренними и международными перевозками (включая экспортные/импортные/транзитные) и логистикой;
- гостиницы и гостевые дома;
- предприятия/компании, осуществляющие аварийное строительство, поставку оборудования в целях повышения потенциала услуг в сфере здравоохранения;
- приюты для животных и центры ухода за животными;
- объекты производства;
- газеты, радио и телекомпании, газетные типографии и распространители газет;
- количество заправочных станций и ремонтных мастерских будет определено губернаторствами, по одной на каждые 50 000 жителей и по одной на каждые 50 км на междугородней автомагистрали.
- оптовые рынки овощей/фруктов.
Граждане, работающие в вышеотмеченных местах, подпадают под категорию исключений.
В опубликованных МВД новых ограничениях от 17 ноября отмечено, что местные администрации должны принять всевозможные меры, в частности по увеличению количества рейсов, для уменьшения плотности общественного транспорта в городе. Также в данном объявлении отмечено, что в период запрета в выходные дни важно гражданам не совершать междугородние поездки на личном авто, в том числе и по городу.
Данное ограничение не распространяется на граждан в следующих случаях:
- выписанные из больницы и желающие вернуться домой, или направляющиеся в больницу на основании предварительной записи к врачу;
- присутствовать на похоронах родственников первой степени или сопровождать похоронный трансфер (максимум 4 человека);
- в течение последних 5 дней находится в другом городе и желает вернуться в свое место проживания, при условии наличия проездного билета, номерной знак транспортного средства, другие документы, подтверждающие их поездку);
- прошедшие военную службу и желающие вернуться в свои места проживания;
- освобожденные из исправительных учреждений.
В случае наличия вышеуказанных условий гражданам необходимо получить разрешение от соответствующих госорганов.
Свадебные церемонии должны проводиться с соблюдением правил ношения маски, соблюдения дистанции и гигиены, минимального участия и не менее 20 минут между каждой свадебной церемонией. Свадебные церемонии проводятся не более одного часа.
За время пандемии коронавируса в Турции в общей сложности зарегистрировано 435 273 случая заражения, общее число выздоровевших достигло 367 592 человек, а общее количество смертельных случаев составило 12 084 человека.