В Монголии выявили еще 4 заболевших COVID-19. Всего — 582

CentralAsia (MNG) - В Монголии еще у 4 человек диагностировали коронавирусную инфекцию.



Как сообщили в Минздраве, 3 из новых случаев выявлены в сомоне Замын-Ууд, один — в аймаке Орхон. Таким образом, общее количество зараженных в Монголии достигло 582 человек.



В зависимости от распространения коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения Монголии дважды в день информирует СМИ об эпидемиологической ситуации в стране.



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