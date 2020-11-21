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  21 ноября 2020
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В Монголии выявили еще 4 заболевших COVID-19. Всего — 582

CentralAsia (MNG) -  В Монголии еще у 4 человек диагностировали коронавирусную инфекцию.

Как сообщили в Минздраве, 3 из новых случаев выявлены в сомоне Замын-Ууд, один — в аймаке Орхон. Таким образом, общее количество зараженных в Монголии достигло 582 человек.

В зависимости от распространения коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения Монголии дважды в день информирует СМИ об эпидемиологической ситуации в стране.

Коронавирус в Монголии
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