В Нур-Султане в кафе взорвался газовый баллон. Погибла девушка (фото)

CentralAsia (KZ) - В популярном кафе в Нур-Султане сегодня, 21 ноября произошел взрыв газового баллона, передает Tengrinews.kz.

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21 ноября 2020 года в 12:25 часов на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Нур-Султана поступило сообщение о взрыве газового баллона в коттедже, переоборудованном под кафе. По прибытии пожарных расчетов установлено, что внутри дома находятся девушка и 15 газовых баллонов, сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.



В результате взрыва произошло обрушение кровли в кухонном помещении. По предварительным данным, девушка осталась под завалом и скончалась в больнице, пострадали 33 человека.



На месте работают силы и средства ДЧС Нур-Султана, Центра медицины катастроф в количестве 21 спасателя и 5 единиц техники.

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