Посол Таджикистана вручил верительные грамоты президенту Индии

- Таджикистан, общество
- 16:53, 21 ноября 2020
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CentralAsia (TJ) - В Дели состоялось церемония вручения верительных грамот посла Таджикистана в Индии Лукмона Бобокалонзода президенту Индии Раму Натху Ковинду в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.
В ходе церемонии вновь назначенный посол передал президенту Индии добрые и наилучшие пожелания президента Эмомали Рахмона.
Также было отмечено, что тесные связи и регулярные встречи на высшем уровне, а также неиспользованный потенциал в двустронних отношениях предоставляют хорошую возможность для дальнейшего расширения и укрепления двустороннего сотрудничества.
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