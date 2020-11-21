Посол Таджикистана вручил верительные грамоты президенту Индии

CentralAsia (TJ) - В Дели состоялось церемония вручения верительных грамот посла Таджикистана в Индии Лукмона Бобокалонзода президенту Индии Раму Натху Ковинду в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.



В ходе церемонии вновь назначенный посол передал президенту Индии добрые и наилучшие пожелания президента Эмомали Рахмона.



Также было отмечено, что тесные связи и регулярные встречи на высшем уровне, а также неиспользованный потенциал в двустронних отношениях предоставляют хорошую возможность для дальнейшего расширения и укрепления двустороннего сотрудничества.

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