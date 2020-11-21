В Армении оппозиция требует отставки премьера Пашиняна

Н.Пашинян

CentralAsia (CA) - В Ереване проходит митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает Интерфакс.

На площади Свободы собрались несколько сотен человек. Выступающие критикуют решение Пашиняна по Нагорному Карабаху, обвиняя его в «предательстве национальных интересов».

Оппозиционные партии с 10 ноября проводят в Ереване акции протеста с требованием отставки премьер-министра после принятия им совместно с Россией и Азербайджаном заявления о прекращении огня и вводе миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче Азербайджану ряда территорий в регионе.