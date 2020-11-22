В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 11 854

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 39 человек, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за сутки 41 человек был выписан после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.

Таким образом, на сегодняшний день в Таджикистане всего зарегистрировано 11 854 случая коронавируса, из них выздоровели 11 229 пациентов, скончались 86 человек.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения