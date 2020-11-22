[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 11 854

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 39 человек, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Также за сутки 41 человек был выписан после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.

Таким образом, на сегодняшний день в Таджикистане всего зарегистрировано 11 854 случая коронавируса, из них выздоровели 11 229 пациентов, скончались 86 человек.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Посол Таджикистана вручил верительные грамоты президенту Индии
  • В Монголии выявили еще 4 заболевших COVID-19. Всего — 582
  • В Монголии за сутки выявлено 26 новых случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com