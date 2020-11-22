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  22 ноября 2020
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На утро 22 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 756 человек. Всего — 125 466

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 756 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 22 ноября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 198;

- Павлодарская область - 93;

- Северо-Казахстанская область - 91;

- Костанайская область - 75;

- город Нур-Султан - 59;

- Акмолинская область - 56;

- город Алматы - 52;

- Западно-Казахстанская область - 43;

- Алматинская область - 26;

- Карагандинская область - 18;

- Атырауская область - 13;

- Жамбылская область - 10;

- Актюбинская область - 6;

- город Шымкент - 5;

- Туркестанская область - 5;

- Кызылординская область - 4;

- Мангистауская область - 2.

Таким образом, всего в стране на данный момент выявлено 125 466 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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