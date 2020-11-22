На утро 22 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 756 человек. Всего — 125 466

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 756 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 22 ноября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 198;
- Павлодарская область - 93;
- Северо-Казахстанская область - 91;
- Костанайская область - 75;
- город Нур-Султан - 59;
- Акмолинская область - 56;
- город Алматы - 52;
- Западно-Казахстанская область - 43;
- Алматинская область - 26;
- Карагандинская область - 18;
- Атырауская область - 13;
- Жамбылская область - 10;
- Актюбинская область - 6;
- город Шымкент - 5;
- Туркестанская область - 5;
- Кызылординская область - 4;
- Мангистауская область - 2.
Таким образом, всего в стране на данный момент выявлено 125 466 случаев заражения коронавирусом.