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  22 ноября 2020
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Во Франции прошла акция протеста против законопроекта о безопасности

CentralAsia (CA) -  В крупных городах Франции тысячи людей вышли на акции протеста против законопроекта «О глобальной безопасности», сообщает телеканал Euronews.

Среди собравшихся — журналисты, которые считают, что документ усложнит их работу: законопроект предусматривает крупный штраф за публикацию неретушированных фотографий сотрудников правоохранительных органов.

«Это позор для Франции. Вот что получается, если слишком долго заниматься самосозерцанием. Посмотрите на другие страны. Почитайте статьи из США, из Нидерландов. Только во франции есть подобные проблемы с полицией. В Германии, в Италии, в Великобритании наши коллеги в ужасе» - говорит Эммануэль Вир, генеральный секретарь профсоюза журналистов.

Законопроект в пятницу в первом чтении был одобрен парламентом.

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