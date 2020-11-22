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  22 ноября 2020
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В Монголии за сутки выявлено 26 новых случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) -  В Монголии за 21 ноября проведено 1305 тестов на коронавирус, из них у 26 человек диагностировали COVID-19. Об этом сегодня сообщили в Минздраве страны.

Таким образом, общее количество зараженных в стране достигло 608. Два пациента выздоровели и были выписаны из НИЦИЗ.

Всего в стране зафиксировано 172 локальных случая заражения коронавирусом, в частности, в Улан-Баторе выявлены 40, в аймаке Сэлэнгэ — 77, в Дархан-Уул — 20, в Дорноговь — 17, в Говьсумбэр — 1 и в аймаке Орхон — 17.

Коронавирус в Монголии
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