За сутки от коронавируса в Казахстане выздоровели почти 400 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 397 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 112 292 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 14 802;
- Алматы - 14 396;
- Атырауская область - 11 242;
- Карагандинская область - 10 509;
- Восточно-Казахстанская область - 10 085;
- Западно-Казахстанская область - 7030;
- Шымкент - 5160;
- Алматинская область - 4918;
- Северо-Казахстанская область - 4739;
- Павлодарская область - 4526;
- Жамбылская область - 4149;
- Акмолинская область - 4043;
- Костанайская область - 3503;
- Туркестанская область - 3374;
- Актюбинская область - 3303;
- Мангистауская область - 3280;
- Кызылординская область - 3233.
Коронавирус в Казахстане
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