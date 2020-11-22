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  22 ноября 2020
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За сутки от коронавируса в Казахстане выздоровели почти 400 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 397 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 112 292 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 14 802;

- Алматы - 14 396;

- Атырауская область - 11 242;

- Карагандинская область - 10 509;

- Восточно-Казахстанская область - 10 085;

- Западно-Казахстанская область - 7030;

- Шымкент - 5160;

- Алматинская область - 4918;

- Северо-Казахстанская область - 4739;

- Павлодарская область - 4526;

- Жамбылская область - 4149;

- Акмолинская область - 4043;

- Костанайская область - 3503;

- Туркестанская область - 3374;

- Актюбинская область - 3303;

- Мангистауская область - 3280;

- Кызылординская область - 3233.

Коронавирус в Казахстане
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